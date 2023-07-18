PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de düzenlenecek

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci etabı, bu hafta sonu Denizli'de düzenlenecek. Şampiyonanın ikinci ayağı Denizli Offroad Spor Kulübü tarafından Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek. Ekipler, Göveçlik mevkisindeki Kenan Çarpışantürk mukavemet etabını 4 kez geçecek ve Kazım Arslan seyirci özel etabında mücadele edecek. Organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci etabı, bu hafta sonu Denizli'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayağı Denizli Offroad Spor Kulübü tarafından Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

22 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Göveçlik mevkisinde yer alan 10 kilometre uzunluğundaki Kenan Çarpışantürk mukavemet etabını 4 kez geçecek ekipler, servis alanında ilk günü tamamlayacak.

Ekipler, 23 Temmuz Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren 6 kilometre uzunluğundaki Kazım Arslan seyirci özel etabında mücadele edecek. Organizasyon, saat 17.45'te düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.