PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de sona erdi
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de tamamlandı. İsmail Ayhan ve Arda Arslan ekibi birinci oldu. Bekir Başkal ve Hande Erdoğan ikinci, Giuseppe Simone Agazzi ve Uğur Gümüş ise üçüncü oldu. Yarışta ayrıca sınıf birincilikleri de belirlendi.
PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de sona erdi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen yarışı İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi kazandı.
Organizasyonda, Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikinciliği, Giuseppe Simone Agazzi- Uğur Gümüş de üçüncülüğü elde etti.
Yarışta, Başkal-Erdoğan ekibi aynı zamanda sınıf 4 birinciliğini kazanırken, sınıf 3'te Ergün Çirkin-Safiye Kurşun, sınıf 2'de de Bora Köse-Furkan Akalın ilk sırada yer aldı.
Yarışın takımlar şampiyonluğunu da ANDOFF Off-Road Team kazandı.