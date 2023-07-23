PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de tamamlandı. İsmail Ayhan ve Arda Arslan ekibi birinci oldu. Bekir Başkal ve Hande Erdoğan ikinci, Giuseppe Simone Agazzi ve Uğur Gümüş ise üçüncü oldu. Yarışta ayrıca sınıf birincilikleri de belirlendi.