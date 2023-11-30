Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası Kahramanmaraş'ta düzenlenecek

Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları, 2-3 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde düzenlenecek organizasyonda 48 sporcu 24 araç ile mücadele edecek.

Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları, 2-3 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyonda 21 şehirden 48 sporcu 24 araç ile mücadele edecek.

Kapıçam Tabiat Parkı'nda belirlenen parkurda 2 Aralık Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra saat 17.00'da ilk günü tamamlayacak.

Takımlar 3 Aralık Pazar günü de saat 11.00'dan itibaren 2 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra ikinci günü tamamlayacak.

Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.