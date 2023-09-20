PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı Sakarya'da

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, Sakarya'da gerçekleştirilecek. Yarışlar, ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenecek ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AEF Otomotiv'in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Sporcular, Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek ve Karaköy'deki Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını üçer kez geçecek.

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, hafta sonu Sakarya'da koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve AEF Otomotiv katkılarıyla hafta sonu Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 23 Eylül Cumartesi günü sporcular, saat 09.00'da yarışa başlayıp, Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek.

Sporcular, 24 Eylül Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını üçer kez geçecek ve aynı gün akşam saat 18.00'de yarışlar tamamlanacak.