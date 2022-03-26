Petkimspor zorlu deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında son sırada yer aldıktan sonra üst üste 2 kritik galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Aliağa Petkimspor, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Aliağa temsilcisi ligde son 6 hafta öncesi 24 maçta 5 galibiyetle halen düşme hattında yer alıyor. Anadolu Efes ise bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 17 galibiyet aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor