Petkimspor yeni sezonda iddialı olacak - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezondur kıl payı kümede kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, yeni sezonda çıtayı yükseltecek. Geçen sezon kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen İzmir temsilcisi yeni sezon öncesi sil baştan tekrar kadro kurmayı hedefliyor. Yeni sezonda ilk kez Avrupa arenasında yer almayı hedefleyen Petkimspor, FIBA'ya Europecup için başvuru yapacak.

Petkim, hem lig hem de Avrupa'da üst sıraları hedefleyip, çift kulvarda mücadele etmenin yükünü kaldıracak iddialı takım oluşturmayı istiyor. Petkimspor'da mevcut kadrodaki oyuncuların tamamının sözleşmesi bitti. Yönetim ve Antrenör Burak Gören, bütçe belli olduktan sonra önümüzdeki günlerde transferle ilgili bir araya gelecek.