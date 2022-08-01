Petkimspor Webster'ı aldı
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, uzun süredir sürdürdüğü guard arayışını noktaladı.
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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, uzun süredir sürdürdüğü guard arayışını noktaladı. İzmir ekibi Yeni Zelandalı guard Tai Webster ile anlaştı. Ülkemizde daha önce 2018-2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen 27 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezonu Litvanya'da Zalgiris Kaunas'ta geçirdi. Webster, Litvanya Ligi'nde 7.8 sayı, 1.5 ribaund, 2.7 asist, Euroleague'de ise 4.0 sayı, 0.9 ribaund, 1.6 asist ortalamaları yakaladı.
Demirören Haber Ajansı / Spor