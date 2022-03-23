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Petkimspor'un kritik sınavı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Petkimspor'un kritik sınavı

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken kümede kalma yarışına da tutunan sonuncu Aliağa Petkimspor, yarın en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u ağırlayacak.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken kümede kalma yarışına da tutunan sonuncu Aliağa Petkimspor, yarın en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki iki takım için de hayati öneme sahip karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde 23 maçta 4'er galibiyet alan düşme hattındaki iki takım da kurtuluş barajındaki Büyükçekmece Basketbol'un 1 galibiyet gerisinde yer alıyor. Rakibini mağlup eden taraf son 6 maç öncesi kurtuluş umutlarını artıracak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, basketbol, Aliağa, Spor, Haberler

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