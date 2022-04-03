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Petkimspor umut tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Petkimspor umut tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u 16 sayı farkla geriye düşüp, son 5 dakikaya 10 sayı farkla yenik girdiği maçta 70-68 mağlup ederken umutlarını artırdı.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u 16 sayı farkla geriye düşüp, son 5 dakikaya 10 sayı farkla yenik girdiği maçta 70-68 mağlup ederken umutlarını artırdı. Son anlarda Erol Can ve Armand önderliğinde 12-0'lık seriyle mucizevi bir geri dönüşe imza atan Petkimspor, bitime 9 saniye kala Armand'ın basketiyle 2 sayı farkla hayati öneme sahip galibiyete ulaştı. Ligde 26 maçta 6'ncı galibiyetini alan Aliağa temsilcisi, bitime 4 maç kala yarışa tutundu. Petkimspor, sezonu Gaziantep Basketbol (D), Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Bld Basket (D) ve Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlayıp lige tutunmaya çalışacak. Petkimspor, geçen sezon da son maçta kümede kalmayı başarmıştı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Aliağa, Spor, Haberler

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