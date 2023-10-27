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Petkimspor sahasında TOFAŞ ile karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 3 galibiyetle iyi bir çıkış yapan Aliağa Petkimspor yarın TOFAŞ ile evinde karşılaşacak.