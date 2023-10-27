Petkimspor sahasında TOFAŞ ile karşılaşacak
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 3 galibiyetle iyi bir çıkış yapan Aliağa Petkimspor yarın TOFAŞ ile evinde karşılaşacak.
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 3 galibiyetle iyi bir çıkış yapan Aliağa Petkimspor yarın TOFAŞ ile evinde karşılaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak.
Aliağa Petkimspor'un rakibi TOFAŞ, ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 yenilgiyle geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor