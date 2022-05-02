Petkimspor oynamadan ligde kaldı

YALOVA (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde aylarca düşme hattında kalıp umutlarını tüketmenin kıyısından döndükten sonra son 7 maçta 3'ü direkt rakiplerine karşı olmak üzere 5 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, sezonun bitimine 1 hafta kala parkeye bile çıkmadan matematiksel olarak lige tutundu. Petkimspor, erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'nin Semt77 Yalovaspor'u 84-77 mağlup etmesiyle son maçlar öncesinde ligde kalmayı garantiledi.

Ligde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'le birlikte 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Petkim'in Yalova'nın 7 galibiyette kalmasıyla küme düşme ihtimali ortadan kalktı. Sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda üçlü averajda iki rakibinin de önünde olan Petkimspor, ikili averaj hesabında ise Yalova'dan önde. Üst üste ikinci sezonda son haftalarda lige tutunmayı başaran Petkimspor, 6 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Icrypex'i formalite niteliğindeki son sınavda ağırlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor