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Petkimspor kurtuluş aşkına

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Petkimspor kurtuluş aşkına

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle umutlandıktan sonra Anadolu Efes deplasmanındaki yenilgiyle kendisini yeniden düşme hattında bulan Aliağa Petkimspor, kurtuluş yarışında yarın Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle umutlandıktan sonra Anadolu Efes deplasmanındaki yenilgiyle kendisini yeniden düşme hattında bulan Aliağa Petkimspor, kurtuluş yarışında yarın Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde en yakın rakibi Büyükçekmece'nin hafta içinde Anadolu Efes'i erteleme sınavında yenmesiyle demoralize olan Petkimspor, son 5 maça rakibinin 1 galibiyet gerisinde, 25 haftada 5 galibiyetle düşme barajında girdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Spor, Haberler

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