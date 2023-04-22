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Petkimspor kritik virajda

Petkimspor kritik virajda

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Pınar Karşıyaka'yı İzmir derbisinde 90-85 yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor, yarın düşme hattından sıyrılmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet deplasmanına çıkacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Pınar Karşıyaka'yı İzmir derbisinde 90-85 yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor, yarın düşme hattından sıyrılmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet deplasmanına çıkacak. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde bitime 5 maç kala Petkimspor 25 haftada 10 galibiyet alırken, Beşiktaş ise Aliağa ekibinin 2 galibiyet gerisinde bulunuyor.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Aliağa İzmir Spor Haberler

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