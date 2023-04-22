Petkimspor kritik virajda
Spor Haberleri
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Pınar Karşıyaka'yı İzmir derbisinde 90-85 yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor, yarın düşme hattından sıyrılmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet deplasmanına çıkacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Pınar Karşıyaka'yı İzmir derbisinde 90-85 yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor, yarın düşme hattından sıyrılmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet deplasmanına çıkacak. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde bitime 5 maç kala Petkimspor 25 haftada 10 galibiyet alırken, Beşiktaş ise Aliağa ekibinin 2 galibiyet gerisinde bulunuyor.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor