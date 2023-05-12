Petkimspor Karşıyaka'da parkede

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Pazar günü yapılacak 14 Mayıs Genel Seçimleri nedeniyle mücadele Aliağa Enka Spor Salonu yerine Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da oynanacak. İzmir'deki maça gelmek isteyen taraftarlar için saat 13.00'te Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsler kaldırılacak.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe Beko'yla oynaması gereken karşılaşma rakibinin THY Euroleague'deki Play-Off mücadelesi nedeniyle ertelenen Petkimspor, son 3 maç öncesi az da olsa düşme tehlikesi yaşıyor. Petkimspor'un 11, düşme hattındaki Gaziantep ekibinin 9 galibiyeti var. Aliağa ekibi bu maçı kazandığı takdirde son haftalara veya rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın kümede kalacak.

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