Petkimspor Gören'le devam

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 1.5 yıldır takımı yöneten Antrenör Burak Gören'le yeni sezonda da yola devam edecek. Aliağa ekibi takımı son 2 sezonda kümede tutmayı başaran tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili, "Hocamız evinde, her zamanki yerinde! Hocamız Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp, 'Yola devam!' diyoruz Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor