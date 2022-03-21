Petkimspor'dan hayati galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri dibe demir atarak küme düşmeye yaklaşan Aliağa Petkimspor, evinde güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji karşısında hayati bir galibiyet aldı. Salondan 79-70 galip ayrılarak 6 maçlık yenilgi serisine son veren Aliağa temsilcisi, son 7 hafta öncesi umutlarını artırdı. Ligde son sıradan kurtulamamasına rağmen 23 maçta 4 galibiyete ulaşarak kurtuluş hattındaki maçı eksik Büyükçekmece'yle arasındaki farkı 1 galibiyete indiren Petkimspor, perşembe günü de hayati öneme sahip mücadeleye çıkacak.

Petkim, perşembe günü kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan düşme hattındaki en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u konuk edip kaderini çizecek. Antrenör Burak Gören, Bahçeşehir maçı sonrası, "Ligde çok zorlu günler geçiriyoruz. Uzun zamandan beri ligin sonundayız. Ligin boyunun kısaldığı dönemde bizim için artık her maç final niteliğinde. Artık önümüzde 7 maç kaldı. Daha önce birçok maçı iyi oynayıp 1-2 topla kaybettik. Petkim gerçekten çok değerli ve güzel bir kulüp. Bizim bütün amacımız bu kulübü ligde tutabilmek. Tüm mücadelemizi her maçta sonuna kadar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor