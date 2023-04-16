Petkimspor'dan hayati derbi zaferi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir derbisinde güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı evinde 90-85 mağlup eden Aliağa Petkimspor, bitime 5 maç kala önemli bir avantaj elde etti. Kendi sahasında üst üste 3'üncü kez kazanıp 25 haftada 10 galibiyete ulaşan Petkim, düşme hattına 2 galibiyet fark atarken Play-Off yarışına da ortak oldu. Geçen sezon küme düşmekten son haftalarda yaptığı çıkışla kurtulan, bu yıl da sona doğru gaza basan Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, Pınar Karşıyaka önünde önemli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Gören, "Ligin en tempolu takımlarından bir tanesiyle oynadık. Oyunun her iki tarafında da iyi organize olduk. Çalıştığımız işleri doğru bir şekilde yapmaya gayret ettik. Oyunu kontrol ettik ve disiplinli oynadık. Bu bize iç sahada galibiyeti getiren faktör oldu. Oyuncularımızın büyük mücadelesi, sertliği ve ikinci yarı yaptığımız bazı defansif değişikliklerle oyunun kontrolünü aldık. Taraftarımız buraya gelerek bize çok büyük bir destek verdi ve maçın her anında yanımızda oldular. Galibiyeti onlara armağan ediyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.