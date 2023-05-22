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Petkimspor'dan farklı veda

Petkimspor'dan farklı veda

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı garantiledikten sonra erteleme sınavında Fenerbahçe Beko'ya 101-96 yenilen Aliağa Petkimspor ligin son maçında lider Türk Telekom'a direnemedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı garantiledikten sonra erteleme sınavında Fenerbahçe Beko'ya 101-96 yenilen Aliağa Petkimspor ligin son maçında lider Türk Telekom'a direnemedi. Güçlü rakibine 115-66 gibi farklı skorla mağlup olan Petkim, sezonu 30 maçta 12 galibiyetle tamamladı. Antrenör Burak Gören, ligdeki üçüncü yıllarında kendileri için rekor sayıda galibiyete ulaşmalarına rağmen son hafta hedefsiz kalmanın bedelini ödediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko Sigorta Türkiye Spor Haberler

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