Petkimspor'da Nusret'le devam - Haberler

Petkimspor'da Nusret'le devam
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket'ten guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, iç transferde takım kaptanı Nusret Yıldırım'la sözleşme yeniledi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket'ten guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, iç transferde takım kaptanı Nusret Yıldırım'la sözleşme yeniledi. Takımıyla 1 yıllık nikah tazeleyen 33 yaşındaki uzun forvet Nusret, geçen sezon ligde 5.2 sayı, 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor