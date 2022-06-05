Petkimspor'da Nusret'le devam - Haberler

Petkimspor'da Nusret'le devam ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket'ten guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, iç transferde takım kaptanı Nusret Yıldırım'la sözleşme yeniledi. ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket'ten guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, iç transferde takım kaptanı Nusret Yıldırım'la sözleşme yeniledi. Takımıyla 1 yıllık nikah tazeleyen 33 yaşındaki uzun forvet Nusret, geçen sezon ligde 5.2 sayı, 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Nusret Yıldırım Gaziantep ulusoy Spor Haberler

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