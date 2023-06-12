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Petkimspor'da İsmail Cem gözde

Petkimspor'da İsmail Cem gözde

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamlayıp transfer arayışlarına başlayan Aliağa Petkimspor'da oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy yuvadan uçuyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamlayıp transfer arayışlarına başlayan Aliağa Petkimspor'da oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy yuvadan uçuyor.

Bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulan 26 yaşındaki oyun kurucunun Avrupa kupalarına katılan bir takımda oynamak istediği, Türk Telekom'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İsmail Cem, Petkim'de 8.2 sayı, 2.7 ribaund, 4.2 asist ortalamasıyla oynamıştı.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Cem Sigorta Spor Haberler

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