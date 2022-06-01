Petkimspor'da Gören'le 2 yıl daha - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2023-2024 sezonu bitimine kadar uzattı. Takımı bu sezon düşme hattında devralan Burak Gören, müthiş bir çıkışla kümede tutmayı başarmıştı. Gören'in 2023 yılında bitecek sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Burak Gören ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda mevcut sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladık. Birlikte hedefe yolculuğumuza daha güçlü bir şekilde devam" ifadeleri kullanıldı.

İLK TRANSFER İSMAİL CEMYeni sezon öncesi kadrosunu tamamen yenileme kararı alan Aliağa Petkimspor, transferde ilk imzayı İsmail Cem Ulusoy'a attırdı. Banvit altyapısında yetişen 26 yaşında, 1.83 boyundaki guard, geçen sezon Gaziantep Basketbol'da ligde 4.7 sayı, 2.5 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Demirören Haber Ajansı / Spor