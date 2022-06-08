Petkimspor'da Dorukhan döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petkimspor'da Dorukhan döndü

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Petkimspor'da Dorukhan döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirme kararı alıp daha önce dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'dan eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'i de renklerine bağladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirme kararı alıp daha önce dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'dan eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'i de renklerine bağladı. Daha önce 2020-21 sezonunda da Aliağa ekibinde görev yapan 29 yaşında, 2.01 boyundaki şutör guard, geçen sezon Türk Telekom'da 2.9 sayı, 0.7 ribaund, 0.8 asist ortalamalarıyla oynadı. Dorukhan, Telekom'da Petkimspor Antrenör Burak Gören'in takımında yer aldı. Petkim, daha önce iç transferde Nusret Yıldırım'la da nikah tazelemişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom basketbol ulusoy Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title