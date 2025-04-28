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Petkimspor Başantrenörü Gören, Galatasaray zaferini kutladı

Petkimspor Başantrenörü Gören, Galatasaray zaferini kutladı
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Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Galatasaray'ı 81-86 mağlup ettikleri maç sonrası oyuncularını tebrik etti ve galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 81-86 mağlup eden Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Gören, "Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyum. Teknik ve idari ekibimizin yanı sıra tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız Kılıçarslan ve Karahan'ı da ayrıca kutluyorum; bu akşam çok değerli katkılar verdiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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