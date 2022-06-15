Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor

YENİ sezonda Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, FIBA'nın kararını bekliyor.

YENİ sezonda Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, FIBA'nın kararını bekliyor. Tepeden tırnağa iddialı bir kadro kurma hedefiyle yola çıkarak şimdiden 4 yerli, 1 yabancı takviyesi yapan İzmir temsilcisinde Genel Menajer Levent Türknas, yaptığı açıklamada, "Türk hamlelerini erkenden yapma kararı verdik. İç transferde Nusret Yıldırım, dış transferde Ege Arar, İsmail Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz dışında gelecek vadeden Ömercan Engin ile 3 yıllık anlaşma sağladık. Petkim bugüne kadar bir kez Avrupa kupasında eleme maçı oynamış ve sahasında bir maç oynayıp elenmişti. Aliağa'ya yeni bir heyecan getirmek için FIBA Europe Cup'a başvurduk. Kupaya alınmamız durumunda yerli kadromuza takviye yapacağız" dedi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Aliağa İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title