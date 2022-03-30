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Petkimspor'a kötü haber

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Petkimspor'a kötü haber

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkimspor, en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'nin erteleme maçında Euroleague devi Anadolu Efes'i sürpriz bir şekilde yenmesine üzüldü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkimspor, en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'nin erteleme maçında Euroleague devi Anadolu Efes'i sürpriz bir şekilde yenmesine üzüldü. Büyükçekmece, Anadolu Efes'i deplasmanda 90-89 yenerken, 1.68 boyundaki oyun kurucusu Jordon Crawford 33 sayıyla yıldızlaştı. Bu skorla 25 maçta 6 galibiyete ulaşan İstanbul temsilcisi sezonun bitimine 5 maç kala Petkimspor'u yine 1 galibiyet geride bıraktı. Rakibinden ikili averajda da geride olan Petkimspor, son 5 haftaya 5 galibiyetle düşme hattında girdi. Aliağa ekibi ligde cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Anadolu Efes, Aliağa, Spor, Haberler

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