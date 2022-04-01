Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi
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Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de sona erdi.
KOCAELİ (AA) - Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de sona erdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Petkim iş birliğiyle Kocaeli Başiskele Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kentten 120 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın dördüncü ve son gününde oynanan final müsabakalarının ardından 13 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
BC1 - Erkekler
1 - Yavuz Öndem
2 - Gökhan Şahbaz
3 - Fatih Akkan
BC2 - Erkekler
1 - Hasan Çakır
2 - Ömer Şan
3 - Niyazi Aslan
BC3 - Erkekler
1 - Öner Bozbıyık
2 - Yavuz Acar
3 - Ersoy Turp
BC4 - Erkekler
1 - Yahya Gürbüzer
2 - M.Emir Ateş
3 - Çağatay Çakır
BC5 - Erkekler
1 - Mehmet Gülseroğlu
2 - Hakan Artık
3 - Nuri Şirin
BC1 - Kadınlar
1 - Buket Demirtaş
2 - Şule Türkoğlu
3 - Remziye Sağdıç
BC2 - Kadınlar
1 - Hacer Çiçek
2 - Huri Güngör
3 - Hayriye Mehtap Özdemir
BC3 - Kadınlar
1 - Havva Alyurt
2 - Fulya Vural
3 - Cansu Arapoğlu
BC4 - Kadınlar
1 - Fatma Gürbüz
2 - Rabianur Poyraz
3 - Sebiha Erdal
BC5 - Kadınlar
1 - Ayşegül Bayhan
2 - Sabiha Özkan
3 - Hatice Öncü
BC1/2 –Takım
1 - İzmir B.B.1
2 - İzmir B.B.2
3 - Karşıyaka
BC3 - Çiftler
1 - Kocaeli Kağıt S.K.
2 - Samsun Atakum S.K.
3 - Kayseri Gençlik Spor Kulübü
BC4 - Çiftler
1 - İstanbul Bağcılar
2 - İstanbul Bahçelievler
3 - Gaziantep