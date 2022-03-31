Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor

KOCAELİ (AA) - Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Petkim işbirliğiyle Kocaeli Başiskele Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kentten 120 sporcu mücadele ediyor.

TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Boccia Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu, AA muhabirine, önceki yıllara göre şampiyonaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, ilk kez bu organizasyonda grup eleme maçlarını uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bu uygulamayla sporcuların daha çok maç yapma imkanı bulduğunu aktaran Esatbeyoğlu, "Bu hem sporcuların tecrübe kazanmaları hem bizim sporcuları daha fazla gözlemlememiz hem de yapılacak milli takım seçmelerinde sporcuların havuzdan çekilmeleri açısından güzel bir durum. Türkiye'de belirli illerde bu branşı domine eden kulüpler var. Bu kulüplerdeki görünürlük arttıkça federasyon olarak misyonumuz daha da artıyor. Medya, sosyal medya, federasyon aracılığıyla ilgili mecraları kullanmak bu branşa olan ilgiyi de arttırıyor." diye konuştu.

Esatbeyoğlu, bu branşta ağır engelli sporcuların yarıştığını dile getirerek, görünürlük arttıkça sporcu sayısının da çoğaldığını kaydetti.

Şampiyonadaki mücadelelerin kıyasıya geçtiğini belirten Esatbeyoğlu, "Boccia, paralimpik bir branş. Paralimpik bir branş demek başarı, madalya ve ülkeyi temsil etmek demek. İşin ucunda madalya ve başarı varsa bu da işin profesyonelliğini gösteriyor. Türkiye'de Petkim sponsorluğuyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. En büyük hedefimiz; 2024 Paralimpik Oyunları'na gidebilmek. Türkiye olarak maalesef daha önce gidemedik. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 2 Nisan'da sona erecek.