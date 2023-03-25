Perulu atlet Kimberly Garcia, 35 kilometre yürüyüşte dünya rekoru kırdı
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Yürüyüşte iki dünya şampiyonluğu bulunan Perulu atlet Kimberly Garcia, kadınlar 35 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.
Yürüyüşte iki dünya şampiyonluğu bulunan Perulu atlet Kimberly Garcia, kadınlar 35 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.
Slovakya'nın Dudince kasabasında düzenlenen kadınlar 35 kilometre yürüyüş yarışmasında 2 saat 37 dakika 44 saniyelik derece elde eden Kimberly Garcia, dünya rekoru kırarak birinci oldu.
Müsabakada Çinli Liu Hong ikinci, Ekvadorlu Magaly Bonilla ise üçüncü sırayı aldı.
2022 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki 20 ve 35 kilometre yarışlarında altın madalya kazanan Kimberly Garcia, 2019'dan beri dünya rekorunu elinde bulunduran Rus Klavdiya Afanasyeva'nın 2.38.24'lük süresini geride bıraktı.
Kaynak: AA / Spor