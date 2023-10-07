Peru'da Türkiye rekoru kıran Erhan, Paris'te altın madalya hedefliyor

Aksaraylı milli sporcu Erhan Coşkuner, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 'Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak atış karışık (R3) SH-1 kategorisinde 635.5 puan alarak Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılma kotası aldı. Coşkuner, "Hedefim daha yüksek puanlar alarak ülkeme altın madalya kazandırmak."dedi.

SÜPER LİG

13.30 Pendikspor - Sivasspor (Pendik)

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Eryaman)

19.00 Başakşehir - Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BİRİNCİ LİG

13.30 Bandırmaspor - Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK - Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor - Bodrum FK (Eyüp)

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BİSİKLET

11.30 Bu sene 58'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı düzenlenecek.

16.00 "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı" için ağaç dikme töreni yapılacak.

VOLEYBOL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri, elemelerdeki yedinci ve son maçında 8 Ekim Pazar günü saat 07.00'de Tunus ile karşılaşacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Aliağa Petkim Spor

15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım - Darüşşafaka Lassa

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 GS Çağdaş F. - Botaş

15.00 Melikgazi Kayseri B. - Antalya Toroslar

16.00 ÇBK Mersin - Bursa Uludağ

YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması, 68'i Türk, 2'si Hollanda'dan olmak üzere toplamda 70 sporcunun katılımı ile Erzincan'da yapılacak.

Erzincan Ekşisu mevkiinde gerçekleştirilecek yarışmalar yarın sona erecek. Derece giren sporcular puanlarına göre bir üst seviyedeki yarışmalara katılmaya hak kazanacak.