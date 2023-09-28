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Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası sona erdi

Milli para atıcıların da yarıştığı, Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan Erhan Coşkuner 17. sırada, Savaş Üstün ise 20. sırada yer aldı. Takım müsabakalarında ise Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl ekibi bronz madalya kazandı.