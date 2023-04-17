Üye Girişi
Haberi Paylaş
Peru'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi

Peru'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi

Spor Haberleri

Peru'da gerçekleştirilen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Dünya Kupası tamamlandı.

Peru'da gerçekleştirilen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'daki organizasyonun son gününde 25 metre rapid tabanca disiplininde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç, 558 puanla 31. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Lima Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title