Peru'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi

Peru'da gerçekleştirilen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'daki organizasyonun son gününde 25 metre rapid tabanca disiplininde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç, 558 puanla 31. sırada yer aldı.