Persepolis, İsmail Kartal ile Anlaştı
İran ekibi Persepolis, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 63 yaşındaki teknik direktör, Persepolis'in kadrosuna katılan ikinci Türk antrenör oldu.
İran ekibi Persepolis, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaştıklarını duyurdu.
Persepolis, Mustafa Denizli'nin ardından ikinci Türk teknik direktörü kadrosuna kattı. İran ekibi, İsmail Kartal ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alırken, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Persepolis 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti. - İSTANBUL