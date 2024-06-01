Üye Girişi
Haberler

Persepolis İran Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Süper Ligi'nde son haftaya taşınan şampiyonluk yarışını Persepolis kazandı. Persepolis, Mes Rafsancan ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.

İran Süper Ligi'nde Tahran ekipleri Persepolis ile İstiklal arasında son haftaya taşınan şampiyonluk yarışını Persepolis kazandı.

Ligin son haftasına 1 puan önde giren Persepolis, Mes Rafsancan ile Azadi Stadyumu'nda oynadığı müsabakayı 85. dakikada Gürcü oyuncusu Giorgi Gvelesiani'nin attığı golle 1-0 kazandı. Persepolis, 68 puanla sezonu şampiyon tamamladı.

Deplasmanda Peykan'a karşı oynadığı maçı 2-0 kazanan İstiklal ise 67 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Öte yandan Tebriz ekibi Traktör de ligin son haftasında Sanat Neft'i 3-0 mağlup ederek, 54 puanla sezonu dördüncü sırada kapattı.

Kaynak: AA / Spor

İran Spor Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu

Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title