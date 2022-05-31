Perez, 2024 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak - Haberler

Formula 1 takımlarından Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Perez, 2024 sezonu sonuna Red Bull'da kalacak.

Geçen yıl geldiği Red Bull'da bir yarış birinciliği, 4 de üçüncülüğü bulunan Perez, 7 yarışın tamamlandığı 2022'de ise bir birincilik, 3 ikincilik elde etti.

2011'de başladığı F1'de 19 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.