Perez, 2024 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak - Haberler

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Perez, 2024 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Perez, 2024 sonuna kadar Red Bull F1 Takımı'nda kalacak

Formula 1 takımlarından Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Perez, 2024 sezonu sonuna Red Bull'da kalacak.

Geçen yıl geldiği Red Bull'da bir yarış birinciliği, 4 de üçüncülüğü bulunan Perez, 7 yarışın tamamlandığı 2022'de ise bir birincilik, 3 ikincilik elde etti.

2011'de başladığı F1'de 19 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Sergio Perez Formula 1 Redbull Spor Haberler

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