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Peres ameliyat oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Peres ameliyat oldu

Trabzonspor'un Brezilyalı defans oyuncusu Bruno Peres, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.

Trabzonspor'un Brezilyalı defans oyuncusu Bruno Peres, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.

Trabzonspor'da, hafta sonu oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor, Trabzonspor, Ameliyat, Spor, Haberler

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