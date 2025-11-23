Haberler

Pereira: 'İlk yarıda harika oynadık, ikinci yarıda kaybettik'

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, 90 dakika boyunca odaklanmaları gerektiğini vurguladı. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarının başında iki gol yediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ilk yarısını harika tamamladıkları maçı, ikinci yarının ilk 8 dakikasında kaybettiklerini söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir gün olduğunu dile getirdi.

Maçın ilk yarısında harika oynadıklarını anlatan Pereira, "Topa sahip olan, pas yapan, şut atan ve daha çok pozisyona giren bizdik. Daha sonra 2 yarıya başladık ve ikinci yarının ilk 8 dakikasında maçı kaybettik." dedi.

Pereira, ilk yarıda girdikleri pozisyonlarda golleri bulmaları halinde maçı istedikleri gibi bitirebileceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Siz yapamadığınızda rakibiniz pozisyona girip, size bu şekilde zarar verebilir. Bizim için başka bir ders oldu. Maça sadece ilk yarıda değil, 90 dakika boyunca odaklanmamız gerektiğini öğrendik. Böyle bir mağlubiyetten en azından bir ders çıkarmamız gerekiyor."

Maçta yedikleri ilk golü kabul edemediğini anlatan Pereira, antrenmanlarda bunu çalıştıklarını ve analizi yaptıklarını, bunun kendisini daha çok üzdüğünü kaydederek, "Takımıma 'bunları yapıyorlar' dediğimiz bir gol yedik. Bunu kabul edemem. Bu beni çok üzdü. Rakibimizin ikinci golü ise çok iyiydi. Buna fazla bir şey diyememe ama ilk gol kabul edilebilir değildi." ifadelerini kullandı.

Daha iyisini ve daha fazlasını hak ettiklerini anlatan Pereira, odaklarını ve maçı kaybettiklerini vurgulayarak, "Daha iyi oynadık ama sonuç olarak 3 puanı ve maçı kaybettik. Ama bu bizim için bir ders olacak. Daha fazla odaklanmamız gerekecek. Odağımızı kaybetmememiz gerekiyor ve bunu da öğreneceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
