Pereira: Alanyaspor 2 Puan Kaybetti

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, takımının performansından memnun olduğunu, ancak sonucu değerlendirdiğinde 2 puan kaybettiklerini vurguladı. Pereira, oyuncuların yedikleri golden sonra kendilerine geldiklerini ve maçta birçok net pozisyona girdiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, rakipleri karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını savundu.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki bölümünün bulunduğunu belirterek, "İlk yarı ve ikinci yarı olarak değil, yediğimiz gol öncesi ve sonrası olarak iki bölümden oluşuyor. Yediğimiz gole kadar olan bölümde oyuncularım biraz korkmuş gibi maçı izliyordu, 'ne olacak' diye bekliyor gibiydiler. Golden sonra oyuncularım kendilerine geldi ve kendi içlerinde özgürleşti." dedi.

Daha sonra kendileri için iyi bir maç olduğunu vurgulayan Pereira, şöyle devam etti:

"Zaten siz de izlediniz. Ben istatistiklere bakmadım ama buraya gelip kaleye 24 şut atan başka bir takım yoktur herhalde. Ayrıca oyuncularım maç içerisinde 4-5 çok net gol pozisyona girdi. Oyuncularımın yediğimiz golden sonraki performanslarından çok memnunum. Eğer biz bu maçı 1-0, 2-1 kaybetseydik de ben burada gururlu bir hoca olarak karşınızda olurdum. Siz de biliyorsunuz futbolda sonuç, 3 puan çok önemli. Benim için de önemli ama daha önemlisi sahada gösterdikleri mantalite ve karakter. Bu beni mutlu ediyor. Puanlardan daha önemli. Trabzonspor'a tüm saygımla söylüyorum, dürüst olmak gerekiyorsa bence bugün Alanyaspor 2 puan kaybetti."

Pereira, geçen hafta sahalarında Gaziantep FK maçında aldıkları beraberlikten memnun olmadığını ifade ederek, "Ama bugün mutluyum. Oyuncularıma bunu söyledim. Söylediğim şeylerin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlara karşı oyuncularım daha iyi oyunlar, daha iyi maç çıkarıyor. Ben bütün takımlara karşı böyle oynamalarını istiyorum. Ben bunun için çalışıyorum ve savaşıyorum. Futbolda her rakibe saygı duyuyorum. 3 sonuç vardır ama önemli olan oyuncularımın sahada ne yaptığı ve ne gösterdiği. Bugün de çok iyi şeyler yaptılar ve iyi şeyler gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
