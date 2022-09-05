Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere) 19.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka) 22.00 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya) 22.00 Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya) 22.00 Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 22.00 Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere) 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya) 22.00 Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail) 7 Eylül Çarşamba 19.45 Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya) 19.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz) 22.00 Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere) 22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz) 22.00 Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya) 22.00 Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya) 22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) 22.00 Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa) Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gruplar A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya) B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika) C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya) D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa) E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya) G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) Maç tarihleri Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: Grup 1. maçları: 6-7 Eylül Grup 2. maçları: 13-14 Eylül Grup 3. maçları: 4-5 Ekim Grup 4. maçları: 11-12 Ekim Grup 5. maçları: 25-26 Ekim Grup 6. maçları: 1-2 Kasım Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023 Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023 Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023 Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023 Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023 Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023 Final maçı: 10 Haziran 2023 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz UEFA Şampiyonlar Ligi İspanya Almanya Spor Haberler

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