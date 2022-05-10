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Pep Guardiola, Haaland transferi hakkında konuştu.

Dugout - Spor
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Pep Guardiola, Manchester City'nin Premier Lig'de Wolves ile yapacağı maç öncesi basın toplantısında, Norveçli forvet Erling Haaland'ın Man City'e olası transferinde sona ne kadar yaklaştıkları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola, Manchester City'nin Premier Lig'de Wolves ile yapacağı maç öncesi basın toplantısında, Norveçli forvet Erling Haaland'ın Man City'e olası transferinde sona ne kadar yaklaştıkları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dugout / Spor

Erling Haaland, Premier Lig, Manchester, Spor, Haberler

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