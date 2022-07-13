Pendiksporlu Khaly Thiam, yeni sezonda Süper Lig'e çıkma hayali kuruyor - Haberler

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Pendiksporlu Khaly Thiam, yeni sezonda Süper Lig'e çıkma hayali kuruyor

AA - Zafer Göder - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un yeni transferi Khaly Thiam, takımıyla Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un yeni transferi Khaly Thiam, takımıyla Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Bolu'nun Abant bölgesindeki bir otelde kamp yapan takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Thiam, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Yeni sezona ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Khaly Thiam, Pendikspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ligdeki hedefleri doğrultusunda Bolu kampını iyi değerlendirmek istediklerini anlatan 28 yaşındaki Senegalli futbolcu, "Burada elimizden geleni yapıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Buraya bir hedef için geldik. Birçok arkadaşımızı ve hocamızı daha önceki takımlarımızdan tanıyorduk. Tanıdığımız ve ligi bilen arkadaşlarımız vardı. Belki bu bizim için bir avantaj olabilir. Tabii ki de kolay olmayacak. Lig zorlu ama ligin sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Khaly Thiam, Pendikspor'un ilk yabancı oyuncularından biri olduğu için gurur duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önceden Pendikspor'un yabancı futbolcusu yoktu ama şunu da söylemek istiyorum; futbol topunun ve futbolun milliyeti ve ulusu yoktur. Futbol zaten uluslararası bir spordur. O yüzden hep beraber elimizden geleni yapacağız, hedefimize ulaşacağız. Öncelikli hedefimiz hem kendim hem de takımım için Süper Lig. Kafamızdaki ve aklımızdaki tek hedef, şu an için Süper Lig."

AA / Zafer Göder - Spor

Pendikspor Abant Spor Haberler

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