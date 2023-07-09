Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli stoperi renklerine bağladığını duyurdu. Tzavellas daha önce Alanyaspor'da da forma giymişti.