Üye Girişi
Haberler
Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı

Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli stoperi renklerine bağladığını duyurdu. Tzavellas daha önce Alanyaspor'da da forma giymişti.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Pendikspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title