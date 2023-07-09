Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli stoperi renklerine bağladığını duyurdu. Tzavellas daha önce Alanyaspor'da da forma giymişti.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor