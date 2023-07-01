Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İstanbul ekibi, Abant Milli Parkı'ndaki otelde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, kondisyon ve teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Pendikspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde dün kampa giren İstanbul ekibi, günü çift idmanla tamamladı.
Teknik direktör Osman Özköylü koordinesinde çıktığı sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.
Pendikspor, akşam antrenmanında ise pas, şut ve top sürme çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.