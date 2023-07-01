Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İstanbul ekibi, Abant Milli Parkı'ndaki otelde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, kondisyon ve teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Pendikspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.