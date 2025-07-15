Pendikspor, Vinko Soldo ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımında oynayan stoper Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Bosna-Hersek takımlarından Sarajevo forması giyen stoper Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Vinko Soldo. Pendikspor'umuz, Sarajevo'dan Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Vinko" denildi.

Kariyeri boyunca 260 müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Hırvat oyuncu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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