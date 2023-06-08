Pendikspor ve Bodrumspor Taraftarları Play-Off Finalinde Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off finalinde Pendikspor ve Bodrumspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. İstanbul ve Muğla'dan Manisa'ya gelen taraftarlar müsabakadan önce tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off finalinde Pendikspor ve Bodrumspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma için İstanbul ve Muğla'dan Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen iki takım taraftarları müsabakadan önce tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Bu sezon değişen statüyle ligi üçüncü sırada bitirdiği için doğrudan play-off finaline yükselen Pendikspor, ligdeki son maçını 21 Mayıs Pazar günü yine Manisa'da Manisa FK ile oynamıştı.

Play-off ilk turunda Göztepe, ikinci turunda ise Eyüpspor'u saf dışı bırakan Bodrumspor'da ısınma sırasında sakatlanan Üzeyir Ergün, ilk 11'den çıkarıldı. Üzeyir Ergün'ün yerine Omar Imeri forma giydi.