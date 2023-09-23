Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Pendikspor'un golünü Romero penaltıdan attı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç
Pendikspor : Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Endri Çekiçi, Romero, Thuram
VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Kerem Atakan Kesgin, Sturaro, Mendes, Shukurov, Güven Yalçın, Lasagna
Gol: Dk. 45+2 Romero (Penaltıdan) ( Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
2. dakikada Mendes'in sağdan yaptığı ortada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın'ın şutu sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada Pendikspor gole çok yaklaştı. Romero'nun sağdan kullandığı kornerde Welinton, arka direkte kafayla topa vurdu ancak Fatih Karagümrük savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
32. dakikada Sequeira'nın pası sonrası topla buluşan Endri Çekiçi, ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lasagna, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası top kaleci Dituro'dan dönerken, oluşan karambolde Dituro ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
45+2. dakikada Pendikspor penaltıdan golü buldu. Ceza sahası içinde Mendes'in Sequeira'ya müdahalesi sonrası kırmızı-beyazlı ekip penaltı kazandı. Romero'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.