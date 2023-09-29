Haberler ›› Spor ›› Pendikspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak

Pendikspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor, yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi. Trabzonspor ise 9 puanla 7. sırada yer alıyor.