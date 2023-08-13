Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: 'Takımımız hazır değil'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 kaybeden Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, takımının fiziksel ve taktiksel anlamda hazır olmadığını söyledi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, ligin ilk maçının kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Maça iyi başladıklarını ancak kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu söyleyen Özköylü, golün ardından pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini vurguladı.

İlk yarıda kalelerine 4 top geldiğini, bu topların 2'sinin gol olduğunu ve 1'inin direkten döndüğünü dile getiren Özköylü, "Savunmadaki basit hatalar, orada oynayan oyuncuların seviyesine yakışmadı. Kaybettiğimiz toplardan sonra veremediğimiz tepkiler, sorunlar yaşamamıza sebep oldu. İkinci yarıda yeni bir heyecanla 3 değişiklik yaparak farklı bir şey denemek istedik ama ilk düdükle beraber kalemizde golü gördük. Maçın ikinci yarısı başlamadan bizim için maç bitti." ifadelerini kullandı.

Maçta kendileri adına her şeyin olumsuz gittiğinin altını çizen Özköylü, şöyle devam etti:

"Bizim gerçek potansiyelimiz bu değil. Sıkıntılarımız var. Yeni ve toplama bir takımız, eksiklerimiz var, transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncular var. Ama bir türlü takıma katamadık. Birçok oyuncu sonradan geldi. İki gün önce gelen Oscar'ı oyuna soktum. Bir hafta önce gelen Eze'yi takımla birlikte fazla çalışmadan oyuna almak zorunda kaldım. Bize güç katacağını düşündüğümüz oyuncular takıma geç katıldı. Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda istediğimiz seviyeye gelemedik. Önümüzdeki süreci doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bizim için önemli bir dersti."

Beşiktaş maçı öncesinde ders aldıklarını da söyleyen Özköylü, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçı mutlaka bu karşılaşma gibi olmayacak. Elimizdeki oyuncuların genel durumunu görme şansımız oldu. Fiziksel olarak hazır olmayan isimler var. Elimizde kullanacağımız oyuncuları doğru şekilde seçerek Beşiktaş maçına çıkacağız. Belki farklı bir diziliş, farklı bir oyunla sahada olacağız. Bu maçı izleyip çıkaracağımız sonuçlar çok önemli. Bu haftaki gibi kötü bir görüntü olmayacak. Beşiktaş çok önemli bir takım. Ritim yakaladılar. Ama bu maçı oynamaya mecburuz. Keşke hazırlanmaya zamanımız olsa. Bu bir hafta içinde ne kadar hazırlanabilirsek bunu yapacağız."