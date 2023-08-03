Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Ligde Kalıcı Olmak İstiyoruz

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü, takımın hedefinin ligde kalıcı olmak olduğunu ve Pendik'in dışına çıkmak istemediklerini söyledi. Özköylü ayrıca, yeni sezon için renkli bir takım olacaklarını ve Pendikspor'un Türkiye Süper Ligi için bir renk olacağını düşündüğünü belirtti. Pendik Stadı'nın tadilata girerek kapasite artırımı ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.