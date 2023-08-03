Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Ligde Kalıcı Olmak İstiyoruz
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Pendikspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü, takımın hedefinin ligde kalıcı olmak olduğunu ve Pendik'in dışına çıkmak istemediklerini söyledi. Özköylü ayrıca, yeni sezon için renkli bir takım olacaklarını ve Pendikspor'un Türkiye Süper Ligi için bir renk olacağını düşündüğünü belirtti. Pendik Stadı'nın tadilata girerek kapasite artırımı ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, ligde kalıcı olmak istediklerini ve takımı Pendik'in dışına çıkarmak istemediklerini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Osman Özköylü basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.Takımın hedefleri ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Özköylü "Yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alabilmek ve sürdürülebilirliği açısından bu sezon ligde kalıcı olmak ilk hedef" dedi.Yeni sezonuna renk katacaklarını belirten Özköylü, "Bu ligde olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Son iki sezonda yaşadığımız şampiyonluklarla, büyük başarılarla beraber tarimizde ilk defa bu ligde yer alacağız. Bizim için de ilçemiz için de bizi seven herkes için çok değerli. Pendikspor'un, Türkiye Süper Ligi için bir renk olacağını düşünüyorum. İnşallah hem oynadığımız oyunla, ortaya koyduğumuz mücadeleyle herkesin keyifle izleyeceği, televizyonun başında 'Mutlaka Pendikspor'u izlemeliyim' diye oturacağı bir takım olacağından ben eminim. Bütün amacımız bu. Tabii ilk sezonumuz. Bizim için bu sezon çok önemli. Bu ligde kalıcı olmak çok önemli. Yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alabilmek ve sürdürülebilirliği açısından bu sezon ligde kalıcı olmak ilk hedef. Bunun için transferler devam ediyor. İyi oyuncular aldık. İyi bir takım oluşturduk. Kadroya katacağımız 3-4 oyuncu ile beraber hedeflediğimiz, planladığımız, bu sezonki hedefimizi sağlayacak bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.Sezonun tamamlanmasının ardından Pendik Stadı kapasite artırımı ve diğer eksikliklerin giderilmesi için tadilata girerken, Osman Özköylü, "Kapasitesi ne kadar az olsa da kendi ortamımızda maçlarımızı yapmak istiyoruz" diyerek şu bilgileri verdi: "Pendik Stadyumu şu anda inşaat halinde, büyük bir çalışma yapılıyor, hibrit çim yapılacak. Tribün kapasitesi arttırılacak. 2 bin 250 civarı seyirci kapasitemiz vardı, bunu 4 bin - 4 bin 500'lere çıkartacağız. Butik bir stat olacak ama kendi stadımızda oynayacak olmamız çok önemli. Stadın tamamlanması yaklaşık olarak 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar olacak. Hedefimiz Karagümrük maçını Pendik ilçe stadyumunda oynamak. O zamana kadar Ümraniye Stadı'nda maçlarımızı oynayacağız. Ümraniyespor'a da bize gösterdiği ilgi ve sundukları imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Hedeflenen iki maçı orada oynamak. Takımımızı Pendik'in dışarısına çıkarmak istemiyoruz, kendi stadımızda, kendi ilçemizde, kendi taraftarımızın önünde kapasite ne kadar az olsa da kendi ortamımızda maçlarımızı yapmak istiyoruz."- Kara