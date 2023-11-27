Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: 'Üst üste iki gol yiyince oyundan düştük'

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, iyi oyunlarını maçın geneline yayamadıklarını söyleyerek, "Üst üste iki gol yiyince oyundan düştük" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Maçın ilk 10 dakikasına iyi başlayamadık. Daha sonra dengeyi bulduk golü de attık. Fakat ikinci yarısında üst üste iki gol yiyince oyundan düştük. Bence maçın son 20 dakikasında sahada iyi oynayan takım bizdik. Fakat maçın genelinde iyi bir oyun oynayamadığımız için mağlup olduk" diye konuştu. - İSTANBUL