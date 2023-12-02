Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: İlk yarıda daha organizeydik

- Ivo Vieira: "İlk yarı daha organizeydik"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Galatasaray'a karşı ilk yarıda daha organize oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Zor bir takıma karşı, zor bir maç oynadık. İlk yarı oyunu tuttuk. İlk yarı daha organizeydik. Bununla beraber pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Maalesef iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.